(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ il governo Draghi il grande protagonista della seconda giornata delsul Mezzogiorno voluto e organizzato dai vescoviitaliane. Ad aprire le danze è stato il ministro per le Infrastrutture Enricoche parlando di Pnrr e infrastrutture ha posto l’accento sulla necessità, per il sistema Paese, di mettere in campo una programmazione degna di questo nome. A dare il cambio aè stata Mara, ministro per il Sud e la Coesione Territoriale. “Lerappresentano il cuore della nostra strategia di sviluppo – ha esordito l’esponente azzurro del governo Draghi – Per troppi anni – ha aggiunto – il nostro Paese ha visto innalzarsi un muro di ...

La presenza di Enrico, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, e di ... A tale proposito, proprio la partecipazione di duec'invita a sperare con fiducia che essa ......delle aree interne i dueGivannini e Carfagna. Per primo ad arrivare al Centro La Pace, che ospita tradizionalmente i lavori, si è presentato il ministro per le Infrastrutture, ... I ministri Giovannini e Carfagna al forum delle aree interne: "Risorse importanti per il Sud" - VIDEO “Le aree interne rappresentano il cuore della strategia per lo sviluppo e la coesione territoriale. Per troppi anni c’è stata un muro di diseguaglianza”. Sono le parole del ministro per il Sud e la co ...Abbiamo vinto la prima battaglia. Ma la guerra non è finita, abbiamo da scrivere i Decreti delegati che dovranno “uscire dalla penna” dei ministri Giovannini e Garavaglia. Poi torneranno in Parlamento ...