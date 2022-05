Grand Combin | il crollo del ghiacciaio causa due morti e nove feriti

Advertising

Agenzia_Ansa : Crollo di seracchi sul versante svizzero del Grand Combin. Coinvolti una quindicina di alpinisti, potrebbero esserc… - Agenzia_Ansa : Due morti e nove feriti, alcuni in gravi condizioni: è il bilancio del crollo di alcuni seracchi avvenuto sul versa… - CAI150 : Alle 6.20 di questa mattina, il crollo di una seraccata ha travolto una quindicina di alpinisti sul versante svizze… - ValentinaFascia : RT @ilpost: Due alpinisti sono morti e 9 sono rimasti feriti nel crollo di una porzione di ghiacciaio sul Grand Combin, in Svizzera https:/… - infoitinterno : Grand-Combin, 2 morti e 9 feriti -

di Claudio Del Frate La conferma dalla polizia svizzera. La montagna si trova nella zona di Zermatt, nel Vallese, ed è alta 4.310 metri Il distacco di alcuni blocchi dal ghiacciaio delha travolto un gruppo di alpinisti, almeno 15 . Due di loro sono morti, secondo quanto confermato dalla polizia locale nel pomeriggio. È accaduto sul versante svizzero della montagna, ...... portavoce della polizia vallesana, che nelle scorse ore è stata impegnata in un'operazione di soccorso alpino, in seguito al distacco di seracchi dal ghiacciaio delIntervenuti sette elicotteri e decine di soccorritori A causa del crollo di alcuni seracchi, cioè lastre di ghiaccio, sul versante svizzero del Grand Combin sono morte due persone e almeno altri nove ...AGI - È di due morti e nove feriti il bilancio dell'incidente avvenuto sul Gran Combin, in Svizzera, dove quindici alpinisti sono stati travolti dalla caduta di seracchi. Lo riferisce la polizia ...