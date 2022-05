'Gli infortuni mi hanno reso più forte Suono anche il piano e allevo galline' (Di venerdì 27 maggio 2022) di Gianmarco Marchini Raccontava uno dei suoi primi maestri di sci, che nel tornare da una lunga giornata sulle piste, tutti i bambini dormivano nel pulmino. Tutti, tranne una. "Lei si metteva in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) di Gianmarco Marchini Raccontava uno dei suoi primi maestri di sci, che nel tornare da una lunga giornata sulle piste, tutti i bambini dormivano nel pulmino. Tutti, tranne una. "Lei si metteva in ...

Advertising

Tony79999 : @IlBacchettone @sscnapoli @GhoulamFaouzi Peccato per gli infortuni, per me era il terz sx più forte del mondo?? - unofficial_Dodo : Vinto il 19° malgrado gli infortuni, l'AIA, Elio e Gazidis - VerFa14 : Vista l'età e gli infortuni, ce ne faremo una ragione. Mi dispiace ma ciao #Mkhitaryan - rudogoall : RT @Maldi___: Era difficile vincere uno scudetto nonostante gli infortuni e gli errori arbitrali Noi lo abbiamo vinto nonostante la nostra… - OnofrioFabbiano : @Tucoramires1 @sdrogosimo @russ_mario1 @saIva___ Gli equilibri sono sottili in serie A. Se prendi due o tr infortun… -