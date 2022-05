(Di venerdì 27 maggio 2022) "È un grande piacere inviare un messaggio in occasione del Vostro convegno sulladella. Gli italiani si aspettano dalla magistratura decisioni giuste e prevedibili, in tempi brevi. ...

Così il presidente del Consiglio Marioin un messaggio inviato all'Università di Padova in occasione del convegno sulla riforma della. .... 'Un leader, uno statista fa così [...]sta provando un negoziato che dovrebbe fare l'Unione ... E quando Fiammetta e i fratelli chiedonoper Borsellino facciamo finta di non capire'. Giustizia: Draghi, presto riforma, serve anche a magistrati - Veneto Il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio inviato all'Università di Padova in occasione del convegno sulla riforma della giustizia ...La telefonata fra Draghi e Putin, la morte di De Mita, e l'accordo nella maggioranza su decreto concorrenza e delega fiscale ...