Gigi D' Alessio e quel commento hot sul seno di Mara Venier e Alessia Marcuzzi

(Di venerdì 27 maggio 2022)D'si è lasciato scappare unpiccante suldi. È accaduto durante lo speciale Domenica In Show in onda su Rai 1 per festeggiare i trent'anni di carriera di ...

Advertising

IlContiAndrea : Ospiti di stasera a #DomenicaInShow Il Volo, Renzo Arbore, Alessia Marcuzzi, Gigi D’Alessio, Stefano De Martino, Fr… - RaiUno : Date un pianoforte a Gigi D'Alessio e creerà la magia ?? Ora a #DomenicaInShow: - ethxchosen : nicolas maupas x gigi d'alessio a thread (in aggiornamento) - silviadc95 : RT @serdml: Potete dire quello che volete ma la discografia di Gigi D’Alessio è ?italian culture? #domenicainshow - silviadc95 : RT @RaiUno: Date un pianoforte a Gigi D'Alessio e creerà la magia ?? Ora a #DomenicaInShow: -

' Mara Venier mi fa mangiare in continuazione, da lei ci sono sempre le lasagne' , spiega divertito Alessia, mentre si appresta a introdurre il cantanteD', anche lui ospite di 'Zia Mara'.Ci sarà ancheD'che canterà al pianoforte alcuni dei suoi brani più amati dal pubblico. Stefano De Martino sarà protagonista di alcuni divertenti momenti di gioco insieme a Francesco ...Mara Venier piange a Domenica In Show con Gigi D’Alessio: “Era la canzone preferita di mia madre”. Alessia Marcuzzi nota subito un particolare… Non sono mancati i momenti di commozione per Mara Venier ...Gigi D'Alessio sarà ospite da Mara Venier a Domenica In Show a soli pochi mesi dalla nascita del suo quinto figlio Francesco e del grande successo di LDA ...