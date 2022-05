F1 oggi | GP Montecarlo 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022), venerdì 27 maggio, si comincia a girare sul circuito di, settimo round del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato cittadino assisteremo a una prima giornata diimportante per definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica. La Ferrari vorrà cominciare con il piglio giusto. Fa ancora male pensare a quanto sia accaduto in Spagna dove il monegasco Charles Leclerc, in testa alla corsa catalana, sembrava ormai avviato a trionfare. Un inatteso problema alla power unit però ha posto fine anzitempo al GP di Charles e le conseguenze sono state negative. La doppietta Red-Bull con Max Verstappen vincitore e Sergio Perez secondo ha proiettato l’olandese in testa al campionato e la scuderia di Milton Keynes al comando della classifica ...