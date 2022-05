Didattica digitale integrata per studenti in isolamento: non serve più il certificato medico. FAQ (Di venerdì 27 maggio 2022) È possibile garantire la DID ad uno studente acquisendo la richiesta della famiglia e il certificato di isolamento (con esito positivo del test) rilasciato dal PLS/MMG curante? A chiarirlo è l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto con una FAQ aggiornata il 27 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 maggio 2022) È possibile garantire la DID ad uno studente acquisendo la richiesta della famiglia e ildi(con esito positivo del test) rilasciato dal PLS/MMG curante? A chiarirlo è l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto con una FAQ aggiornata il 27 maggio. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Didattica digitale integrata per studenti in isolamento: non serve più il certificato medico. FAQ - ICBorsiMilano : 'IL VIAGGIO DI ULISSE': progetto realizzato dalla classe 3B Viscontini in collaborazione con Apple e la Fondazione… - MaddalenaGissi : RT @Tuttoscuola: A scuola di innovazione! La segretaria generale di Cisl Scuola Ivana Barbacci oggi in visita all’IC Ungaretti di Melzo,… - microsoftitalia : Qualità, #sostenibilità ed #ecosistema??tre temi chiave che @Acer_Education mette al centro del suo impegno per supp… - n1ptr0 : @Svagaia @babifar22 Oppure trasferire tutto in digitale dato che ci avete fatto comprare i PC per la didattica a distanza -