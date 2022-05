Cremonese | Braida sceglie Alvini per la panchina

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’addio di Pecchia, in casaè tempo di sciogliere i dubbi sul prossimo allenatore: BradiLadeve correre ai ripari per sostituire Pecchia, dimissionario sulladei grigiorossi. Per la prossima stagione in Serie Aha scelto il possibile nome. Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbeil prescelto dal direttore della. Lui che prima ha guidato la Reggiana in B un paio di stagioni fa e quest’anno con il Perugia ha centrato i playoff. Un profilo interessante che sarebbe alla sua primanella massima serie. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Braida sceglie Alvini La Cremonese deve correre ai ripari per sostituire Pecchia, dimissionario sulla panchina dei grigiorossi. Per la prossima stagione in Serie A ha scelto il possibile nome. Chi seguirà il Lecce di Baroni (ci risiamo con gli ex abruzzesi: il tecnico fiorentino ha guidato anche il Lanciano in B) e la Cremonese del capitano Daniel Ciofani e del dg Ariedo Braida, ormai di... Il calciatore italo-brasiliano potrebbe fare ritorno in Serie A ma non con la maglia della Juventus, spunta l'idea Cremonese... La stagione della Roma e l'imminente finale di Conference League, oltre a Sampdoria e Cremonese. Riguardo a ciò, la redazione di ItaSportPress.it ha intervistato in esclusiva Loris Boni, ex calciatore...