Covid | il 99 | 3% degli studenti è in presenza I dati del monitoraggio settimanale del Ministero

(Di venerdì 27 maggio 2022) Nella settimana dal 16 al 21 maggio il 99,3 per cento(3.934.427) ha frequentato in. È quanto emerge daldeldell'Istruzione sull'andamento della pandemia-19, su un campione del 53,6% delle istituzioni scolastiche statali (pari a 4.373 scuole su 8.157 scuole). L'articolo .

Advertising

Agenzia_Ansa : Sviluppato un anticorpo monoclonale di nuova generazione che, a basse concentrazioni, si lega alla proteina Spike d… - poliziadistato : #capodellaPolizia Giannini a Roma all'Assemblea generale degli “esperti per la sicurezza” ha sottolineato 'i nostri… - MP04011972 : RT @Adnkronos: Sulle origini della pandemia di #Covid19 un quarto degli italiani è 'complottista'. È uno dei dati che emerge nel Rapporto #… - Rom_Lisa : Sulle origini del Covid un quarto degli italiani complottista! - claudeger55 : @aishyte @mbx1900 @GabrieleIuvina1 @robersperanza Vedo degli strani retwitt di notizie e articoli usciti all'inizio… -

Sky Tg24

... per la morte di un operaio pochi giorni dopo aver contratto il. Il titolare della società e il rappresentante della cooperativa, entrambi accusati di omicidio, sono finiti nel mirino......adottate per contrastare la pandemia da. Una richiesta che i pm di piazzale Clodio hanno motivato per due distinti fascicoli con l'assenza di condizioni di procedibilità. Per quattro... Covid, Iss: calano ancora incidenza, Rt e occupazione degli ospedali Il ruolo attivo dei farmacisti nelle vaccinazioni anche grazie alla conversione in legge del decreto riaperture, "è ormai acquisito e possiamo andare oltre la stagione delle sperimentazioni, dopo due ...Al Governo in Finlandia da fine 2019 si è trovata subito alle prese con dossier delicatissimi. Fino alla svolta dell'Alleanza Atlantica e al tour fra i leader ...