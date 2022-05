Cos’è il test integrato in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 27 maggio 2022) Le prime settimane di, dopo l’esito positivo del, sono quelle che per i futuri genitori rappresentano il momento di verificare lo stato di salute, sia materno che dell’embrione. A questo rispondono i diversi esami e controlli cui si sottopone la donna (esami del sangue, delle urine, eccetera) finalizzati a verificare che non ci siano elementi o condizioni che necessitino di maggior controllo o intervento. Tra gli esami cui è possibile ricorrere c’è anche il cosiddetto, un esame destinato a ottenere informazioni precoci sul rischio (non sulla diagnosi effettiva) che il bambino possa avere un difetto genetico. Quella dei difetti congeniti, infatti, è una realtà che interessa circa il 5-6% dei nati in tutto il mondo (di cui oltre 25000 solo in Italia). Una condizione che è la prima causa di ...