“Cosa succede davvero sull’Isola”. Le voci bomba e ora salta tutto fuori: la verità dell’ex naufrago (Di venerdì 27 maggio 2022) Botox Isola verità Luca Vismara. L’ex naufrago interviene dopo l’ultima clamorosa indiscrezione su ciò che avverrebbe in Honduras. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione, ma nei giorni scorsi una persona ben informata ha sganciato una vera e propria bomba, che è diventata virale sul web. Nei giorni scorsi Dvora Ancona, medico chirurgo estetico che ha preso parte ad alcune trasmissioni Mediaset, ha sganciato la bomba sul botox e Luca Vismara ha detto la sua verità. “QualCosa è cambiato a L’Isola. – aveva spiegato la dottoressa – Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici”. E ancora: “Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Botox IsolaLuca Vismara. L’exinterviene dopo l’ultima clamorosa indiscrezione su ciò che avverrebbe in Honduras. Ovviamente non ci sono conferme ufficiali da parte della produzione, ma nei giorni scorsi una persona ben informata ha sganciato una vera e propria, che è diventata virale sul web. Nei giorni scorsi Dvora Ancona, medico chirurgo estetico che ha preso parte ad alcune trasmissioni Mediaset, ha sganciato lasul botox e Luca Vismara ha detto la sua. “Qualè cambiato a L’Isola. – aveva spiegato la dottoressa – Qualcuno è stato appena riempito come un maialino. Abbiamo capito che qui a L’Isola vanno anche i medici estetici o chirurghi plastici”. E ancora: “Qualcuno dei miei colleghi ha accettato di andare. Ancora lei, Carmen Di Pietro, ...

Advertising

stanzaselvaggia : “Entrambi i paesi coinvolti raccontano la parte di memoria che fa loro più comodo”. “Lo storico non deve schierarsi… - SabrinaSalerno : Cosa succede… cosa succede in città ??? ???????? - NicolaPorro : ?? Ultima Ora ?? #Draghi convoca il Consiglio dei ministri d'urgenza: sono tutti all'oscuro dei motivi. Cosa succede… - Angy_loves_1D : RT @OnceUponATeddy: 'Succede che all'amore non si rinuncia e ho capito che sei tu che mi rendi felice' 12x01 'Non so se ti posso rendere fe… - ricciaflix : RT @ladyviolettt: Gdl sicuro si è mollata, adesso teniamo d’occhio il Dama perché sappiamo tutti cosa succede quando uno dei due si molla -