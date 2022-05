"Cosa hanno inserito all'interno". Per i droni russi è finita, perché saranno distrutti tutti (Di venerdì 27 maggio 2022) QualCosa non torna nella disfatta russa. Nonostante la resistenza ucraina negli ultimi giorni sta registrando ingenti perdite, c'è un caso che proprio non fa dormire sonni tranquilli Vladimir Putin. Al momento, infatti, la flotta di droni russi pare sia stata decimata. A essere presi di mira secondo gli analisti gli Orlan-10, il tipo più comune di aeromobile a pilotaggio remoto. Secondo diverse stime di questi modelli ne sono stati costruiti 2 mila. Una cifra enorme, se si considera che degli Orion ne sono stati costruiti solo 30. Gli Orlan-10 hanno un'apertura alare di dieci piedi e un motore a combustione interna che riproduce un suono quasi come quello di uno scooter, offrendo così un'autonomia di sedici ore a una velocità di crociera di circa 65 mph. Eppure nelle ultime settimane pare che l'esercito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Qualnon torna nella disfatta russa. Nonostante la resistenza ucraina negli ultimi giorni sta registrando ingenti perdite, c'è un caso che proprio non fa dormire sonni tranquilli Vladimir Putin. Al momento, infatti, la flotta dipare sia stata decimata. A essere presi di mira secondo gli analisti gli Orlan-10, il tipo più comune di aeromobile a pilotaggio remoto. Secondo diverse stime di questi modelli ne sono stati costruiti 2 mila. Una cifra enorme, se si considera che degli Orion ne sono stati costruiti solo 30. Gli Orlan-10un'apertura alare di dieci piedi e un motore a combustione interna che riproduce un suono quasi come quello di uno scooter, offrendo così un'autonomia di sedici ore a una velocità di crociera di circa 65 mph. Eppure nelle ultime settimane pare che l'esercito di ...

