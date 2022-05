CORSPORT – Deulofeu, il prezzo ‘spaventa’ De Laurentiis, Bernardeschi a parametro zero… (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli cerca un esterno che possa giocare anche come trequartista e Bernardeschi e Deulofeu sono degli indiziati. Secondo le ultime notizie il club azzurro ha messo nel mirino Deulofeu, con una trattativa che si è accesa nelle ultime ore, il problema resta il prezzo del giocatore. Deulofeu ha una valutazione di 15-20 milioni di euro, giustificata anche dai 13 gol messi a segno in questa stagione con la maglia dell’Udinese. Ed allora secondo Corriere dello Sport, il Napoli se vuole davvero il giocatore spagnolo si dovrà sedere al tavolo con i Pozzo e rispolverare una vecchia e sana amicizia. Ma Deulofeu ha anche un accordo con l’Udinese che ha promesso di liberarlo in questa sessione di calciomercato, a fronte di una buona offerta. Inoltre l’agente dello spagnolo strizza l’occhio al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Il Napoli cerca un esterno che possa giocare anche come trequartista esono degli indiziati. Secondo le ultime notizie il club azzurro ha messo nel mirino, con una trattativa che si è accesa nelle ultime ore, il problema resta ildel giocatore.ha una valutazione di 15-20 milioni di euro, giustificata anche dai 13 gol messi a segno in questa stagione con la maglia dell’Udinese. Ed allora secondo Corriere dello Sport, il Napoli se vuole davvero il giocatore spagnolo si dovrà sedere al tavolo con i Pozzo e rispolverare una vecchia e sana amicizia. Maha anche un accordo con l’Udinese che ha promesso di liberarlo in questa sessione di calciomercato, a fronte di una buona offerta. Inoltre l’agente dello spagnolo strizza l’occhio al ...

