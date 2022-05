Capello: «Sono Mourinhiano convinto. Per la Champions a questa Roma manca qualcosa» (Di venerdì 27 maggio 2022) Fabio Capello ha voluto parlare di Mourinho e della vittoria della Roma ai microfoni de Il Corriere dello Sport Fabio Capello ha voluto parlare di Mourinho e della vittoria della Roma ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: MOURINHO – «Io ho sempre parlato bene di lui, non ho bisogno di salire sul carro ora. In tanti dicevano che non poteva più allenare a grandi livelli, ma alla fine contano solo i risultati. La Roma lo ha scelto per vincere. Il momento chiave della stagione della Roma è stato il 6-1 contro il Bodo Glimt». Roma – «La vittoria della Conference sicuramente lascia stimoli positivi, ma secondo per puntare alla Champions manca qualcosa. La conferma di Mourinho è già un bel ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Fabioha voluto parlare di Mourinho e della vittoria dellaai microfoni de Il Corriere dello Sport Fabioha voluto parlare di Mourinho e della vittoria dellaai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: MOURINHO – «Io ho sempre parlato bene di lui, non ho bisogno di salire sul carro ora. In tanti dicevano che non poteva più allenare a grandi livelli, ma alla fine contano solo i risultati. Lalo ha scelto per vincere. Il momento chiave della stagione dellaè stato il 6-1 contro il Bodo Glimt».– «La vittoria della Conference sicuramente lascia stimoli positivi, ma secondo per puntare alla. La conferma di Mourinho è già un bel ...

Advertising

francescacheeks : Milano sto arrivando (again)! Ci vediamo alle 17:30 al @WeWorldOnlus festival. Ho fatto questo selfie usando twitte… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Capello: “Sono mourinhano convinto. Gioco spettacolare e calcio champagne? Sono semplici elucubrazioni… - lindaventitre : Penso di avere un capello bianco, attualmente sono all'università e spero di aver visto male. Voglio tornare a casa - infoitsport : Roma, Capello: “Vittoria meritata. Sono un ‘Mourinhiano’ convinto” - CalcioPillole : #Roma, parla #Capello: 'Vittoria in #UECL meritata. Sono un 'Mourinhiano' convinto' -