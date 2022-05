Barbara Palombelli saluta commossa il pubblico di Forum | «Quest’anno è stato un po’ difficile anche per me | personalmente» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 27 maggio 2022)E’ arrivato il momento dei saluti per la 37esima edizione di. Nel corso dell’appuntamento odierno con il tribunale di Canale 5,si è infatti congedata con un po’ di commozione dai suoi telespettatori. “Questa è l’ultima puntata dell’edizione numero 9 per quanto mi riguarda, dell’edizione 37 per quanto riguarda questo programma. (…) Ringraziamo il nostro regista, tutta la regia, e come ogni anno c’è una sorpresa…“ ha infatti detto lasul finire della puntata, prima di lanciare un filmato – con protagonisti tutti i ragazzi della trasmissione – che si è concluso con un messaggio sui diritti inalienabili di ciascun individuo, compresi quelli degli ucraini, che attualmente stanno combattendo la guerra ...