Attenzione al tuo smartphone, queste App ti 'rubano' i dati (Di venerdì 27 maggio 2022) Preoccupato per la tua privacy quando utilizzi le app sul tuo smartphone? E hai ragione, perché alcune app sono pericolose perché possono "rubare" i dati sensibili. Vediamo quali sono. Ogni anno, la sicurezza digitale diventa più importante. Molti di noi si affidano ad app per iPhone o Android per l'intrattenimento, la navigazione, l'esercizio fisico ed i social network, ma è notoriamente difficile fidarsi di queste app. Ecco cosa puoi fare per proteggere la tua privacy prima e dopo aver installato le app sul tuo dispositivo. fonte foto: AdobeStockÈ importante conoscere le impostazioni sulla privacy nelle app. Quando scarichi app sul tuo smartphone o su altri dispositivi, spesso chiedono il permesso di accedere a informazioni personali. Come contatti, posizione o persino fotocamera. Potrebbero aver ...

