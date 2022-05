Ascolti TV | Giovedì 26 maggio 2022. Record per Don Matteo, che chiude con il 34.3% e 6.1 mln, travolgendo Poveri ma Ricchissimi (9.6% – 1.6 mln) (Di venerdì 27 maggio 2022) Don Matteo 13 - Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico Nella serata di ieri, Giovedì 26 maggio 2022, su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchissimi ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Corso Sempione 27 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Quando c’era Berlinguer ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Antonino Chef Academy ha segnato il % con .000 ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 maggio 2022) Don13 - Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico Nella serata di ieri,26, su Rai1 Don13 ha conquistato 6.186.000 spettatori pari al 34.3% di share. Su Canale 5maha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Corso Sempione 27 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Transformers: L’Ultimo Cavaliere ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Quando c’era Berlinguer ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Antonino Chef Academy ha segnato il % con .000 ...

