Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO SI SONO FORMATE CODE PER INCIDENTE TRA PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANO DISAGI SULLA PONTINA, AUTO IN FILA TRA CASTELNO E SPINACETO, INENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA TIBURTINA AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI IN ENTRAMBI I SENSI. IL TRASPORTO PUBBLICO, PER ALCUNI LAVORI ALLE SCALE MOBILI, CHIUSA LA STAZIONE LIBIA SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA. UTILIZZARE LA STAZIONE SANT’AGNESE/ANNIBALIANO. TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA FORMIA. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...