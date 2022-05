Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 10:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Viabilità DEL 26 MAGGIO 2022 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, PERMANGONO TUTTAVIA LE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO A Roma SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RESTANDO SULLA FLAMINIA E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MORLUPO, TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO, INENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. IN CHIUSURA, IL TRASPORTO PUBBLICO, PER ALCUNI LAVORI ALLE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, PERMANGONO TUTTAVIA LE CODE IN INTERNA TRA CASILINA E PONTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO ASULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI. RESTANDO SULLA FLAMINIA E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MORLUPO, TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBI I SENSI. ANCORA DISAGI SULLA PONTINA, TRAFFICO ANCORA FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA CASTELNO E SPINACETO, INENTRAMBE LE DIREZIONI, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. IN CHIUSURA, IL TRASPORTO PUBBLICO, PER ALCUNI LAVORI ALLE ...

