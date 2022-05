Vaiolo delle scimmie, da Roche tre kit per diagnosticarlo (Di giovedì 26 maggio 2022) Tre kit di test per il Vaiolo delle scimmie sono stati sviluppati da Roche insieme a Tib Molbiol, società sussidiaria della divisione Diagnostics del colosso farmaceutico svizzero. Il primo dei tre kit LightMix* Modular Virus rileva gli orthopoxvirus, inclusi tutti i virus del Vaiolo delle scimmie nelle forme dell’Africa occidentale e dell’Africa centrale; il secondo kit è un test specifico che rileva solo i virus del Vaiolo delle scimmie; il terzo, simultaneamente, rileva gli orthopoxvirus e fornisce informazioni sulla presenza o meno di virus del Vaiolo delle scimmie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 maggio 2022) Tre kit di test per ilsono stati sviluppati dainsieme a Tib Molbiol, società sussidiaria della divisione Diagnostics del colosso farmaceutico svizzero. Il primo dei tre kit LightMix* Modular Virus rileva gli orthopoxvirus, inclusi tutti i virus delnelle forme dell’Africa occidentale e dell’Africa centrale; il secondo kit è un test specifico che rileva solo i virus del; il terzo, simultaneamente, rileva gli orthopoxvirus e fornisce informazioni sulla presenza o meno di virus del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

