Ucraina | Draghi | ' su forniture gas parlato Putin | io silente' **

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Sul gas all'Italia,"ha detto che continuerà a fornire le, io non ho discusso, non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione ma questa è la situazione attuale con tutti i Paesi tranne che per quei i paesi che sono attaccati dalla Russia come la Finlandia e anche la Bulgaria" alla quale "per un giorno è stata sospesa la fornitura di gas". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.

"Lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in", ha spiegato, "perché la crisi alimentare che si sta avvicinando e in alcuni paesi ......era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in... queste le prime frasi del premier Marioin conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il presidente ... Guerra Ucraina, telefonata Putin-Draghi. Il premier: "Non ho visto spiragli di pace" «Ho cercato il presidente Putin: lo scopo era chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano che oggi è nei depositi in Ucraina perché la crisi ... queste le prime frasi del premier Mario ...Lo puntualizza il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Pubblicità "La gravità della situazione ci impone di rischiare e provare cose che possono anche non riuscire - rimarca - proverò dunque a ...