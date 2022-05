Tim Roth sostituisce Ian McShane nella miniserie Paramount+ Last King Of The Cross (Di giovedì 26 maggio 2022) La serie Last King Of The Cross, incentrata sul re della vita notturna di Sydney John Ibrahim, vede un cambio nel cast: Tim Roth sostituisce Ian McShane, costretto a rinunciare per problemi di salute. Cambio nel cast della miniserie Paramount+ Last King of the Cross: Tim Roth subentra al posto di Ian McShane, costretto a lasciare per non meglio specificai motivi di salute. Tim Roth entra nel cast della serie basata sull'autobiografia del boss del crimine John Ibrahim. Secondo Deadline, Roth interpreterà Ezra Shipman, re del distretto dei nightclub di Sydney che si è fatto un nome in tutta l'Australia per il suo impero della vita ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) La serieOf The, incentrata sul re della vita notturna di Sydney John Ibrahim, vede un cambio nel cast: TimIan, costretto a rinunciare per problemi di salute. Cambio nel cast dellaof the: Timsubentra al posto di Ian, costretto a lasciare per non meglio specificai motivi di salute. Timentra nel cast della serie basata sull'autobiografia del boss del crimine John Ibrahim. Secondo Deadline,interpreterà Ezra Shipman, re del distretto dei nightclub di Sydney che si è fatto un nome in tutta l'Australia per il suo impero della vita ...

