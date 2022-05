Terremoto magnitudo 7.2 in Perù: in un video il panico per strada durante la scossa IL (Di giovedì 26 maggio 2022) La forte scossa di Terremoto registrata oggi nel Perù meridionale - di magnitudo 7.2 secondo l'Ugs statunitense e di 6,9 per l'Igp del Perù - ha avuto epicentro vicino alla città di Ayaviri, capoluogo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 26 maggio 2022) La fortediregistrata oggi nelmeridionale - di7.2 secondo l'Ugs statunitense e di 6,9 per l'Igp del- ha avuto epicentro vicino alla città di Ayaviri, capoluogo ...

Advertising

LaStampa : Perù, forte scossa di terremoto (magnitudo 7.2) al confine con la Bolivia - RaiNews : La scossa presenta un valore di magnitudo elevato, tanta paura tra la popolazione, ma per ora non si hanno notizie… - Frankf1842 : RT @FQLive: #Ultimora Terremoto in Perù di magnitudo 7.2: scossa avvertita in Cile e Bolivia - berrycavetech : ?? Info terremoti - Nuovo evento ?? #terremoto #Arvieux #AlteAlpi #Francia Data e ora (Italia): 26/05/2022 20:48:32… - firefear67 : Terremoto a Los Angeles, scossa di magnitudo 4.3: attivato il sistema di allerta della California - Il… -