Telefonata Putin-Draghi (Di giovedì 26 maggio 2022) Ore 17.50 - Dialogo riaperto tra Roma e Mosca Alle 17.40 il Cremlino ha reso noto che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha chiamato Vladimir Putin. I due hanno avuto un colloquio telefonico. Il numero 1 del Cremlino ha spiegato che le forniture di gas all'Italia saranno ininterrotte. Poi, per quanto riguarda le sanzioni, Putin si è detto pronto a sbloccare lo stop al grano ucraino se le sanzioni saranno revocate

