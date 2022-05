Stromboli | aperta un’inchiesta sull’incendio divampato dal set della fiction con Ambra Angiolini

(Di giovedì 26 maggio 2022), incendio: chi ha acceso il fuoco e perché? Questo è l’interrogativo a cui dovrà rispondere l’inchiestadalla Procura di Barcellona Pozzo di Gottoieri sul setconL’incendio aieri mattina. Le fiamme sono partite dal setRai sulla Protezione civile che vede protagonista. Adesso si indaga per capire chi e perché ha acceso il fuoco sul set anche se la sceneggiatura non prevedeva scene di fiamme. Proprio ieri soffiava un vento di scirocco sull’isola e in più si tratta di un’area protetta. Sull’accaduto è stata...

