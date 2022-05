Roma, sfilata del pullman fino a Circo Massimo: ecco il programma della festa (Di giovedì 26 maggio 2022) La festa è appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze di Roma oggi tocca alla sfilata... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Laè appena cominciata. Dopo le esultanze a Tirana, all'Olimpico, a Trigoria e in tutte le piazze dioggi tocca alla...

Advertising

cmdotcom : #Roma, sfilata del pullman fino a Circo Massimo: ecco il programma della festa - sportface2016 : #Roma, attesa per il pullman scoperto: oggi sfilata in città fino al Circo Massimo - AlessioDiRusso2 : Ragazzi sapete a che ora fanno la sfilata sul bus? Da dove partono? Che trafitto fanno? #Roma #ConferenceLeague - nickdibauscia : Eccole qua che arrivano, le analisi sociologiche su Roma che partono da una sfilata per una partita di calcio. Però… - gfrancione11 : A #Roma la sfilata per la #ConferenceLeague ?????? -