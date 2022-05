Musk o non Musk un problema c’è e si chiama denatalità (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Se le nascite continueranno a calare, “l’Italia si ritroverà senza popolazione“, ha affermato ieri il Ceo di Tesla Elon Musk. Un’affermazione lapalissiana che sa di scontato, ma che se uscita dalla bocca di uno antipatico al pensiero unico non è più tanto ovvia. Musk e la denatalità Con questa sentenza il patron di Space-X ha commentato il grafico sull’andamento della natalità nel nostro Paese condiviso dall’italiano Andrea Stroppa, ex hacker e ora esperto di cybersicurezza e data analyst. Prima di commentare la statistica italiana, Musk aveva già espresso la sua opinione sulla crisi demografica di altri stati. L’8 maggio scorso, sempre su Twitter, ha scritto che il Giappone “cesserà di esistere” se in questo Paese le morti continueranno a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag – Se le nascite continueranno a calare, “l’Italia si ritroverà senza popolazione“, ha affermato ieri il Ceo di Tesla Elon. Un’affermazione lapalissiana che sa di scontato, ma che se uscita dalla bocca di uno antipatico al pensiero unico non è più tanto ovvia.e laCon questa sentenza il patron di Space-X ha commentato il grafico sull’andamento della natalità nel nostro Paese condiviso dall’italiano Andrea Stroppa, ex hacker e ora esperto di cybersicurezza e data analyst. Prima di commentare la statistica italiana,aveva già espresso la sua opinione sulla crisi demografica di altri stati. L’8 maggio scorso, sempre su Twitter, ha scritto che il Giappone “cesserà di esistere” se in questo Paese le morti continueranno a ...

SkyTG24 : Elon Musk sulla denatalità in Italia: 'Se continua così non ci saranno più italiani' - HuffPostItalia : Elon Musk: se gli italiani non fanno più figli si estingueranno - MediasetTgcom24 : Elon Musk e la profezia (nefasta) sull'Italia: 'Se non fate figli vi estinguerete' #musk #italiana #elonmusk… - Antetempo : RT @MatteoDeMartin8: Non ci voleva Musk per capire che ci stiamo estinguendo come paese. Ma non serve Musk nemmeno per capire che se incom… - MatteoDeMartin8 : Non ci voleva Musk per capire che ci stiamo estinguendo come paese. Ma non serve Musk nemmeno per capire che se in… -