Milan-Inter in tv | data | orario e diretta streaming Supercoppa Italiana 2022

(Di giovedì 26 maggio 2022) La, l’, latv e lodi, match valevole per la. La partita si giocherà in Arabia Saudita a gennaio 2023, laè ancora da definire. La certezza è che l’evento sarà trasmesso intv su Canale 5 e insu Mediaset Infinity. SportFace.

Advertising

SiavoushF : Italian teams European trophies: 2022: Roma 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010: Inter 200… - AlfredoPedulla : Riunione Inter i punti: a) priorità #Bremer (da quattro mesi); b) #Asllani nel mirino (da oltre un mese, con il… - capuanogio : L'infortunio di #Ibrahimovic cambia le strategie in attacco del #Milan. Può arrivare un'altra punta last minute e c… - Rigna_risorto : RT @BisInterista: Il ruolo di Paolo Maldini al Milan / Il ruolo di Javier Zanetti all'Inter - roby_mazz : @nomfup Sicuramente la miglior tifoseria d'Italia. Ho visto Roma-Inter e sullo 0-3 continuavano a cantare e a soste… -

Il giocatore ha un anno di contratto e per questo motivo la Roma potrebbe cederlo all'per non ...sarebbe interessato a Lukic Anche ilha cominciato a lavorare per la prossima stagione,...... perché avevano violato il loro ordine supremo, pensiamo agli insulti verso i giocatori dell'...la squadra avversaria con tanto di striscione e cori dopo aver vinto lo scudetto Dal caso, ...Se l'intento è quello di tenere pilastri come Lautaro Martinez, la cessione di Bastoni si renderà fondamentale per fare cassa. Il profilo prescelto sarebbe quello di Rafael Leao e si parla di un'offer ...Giorgio Furlani ha rilasciato un’intervista sulla proprietà del Milan e sulla questione nuovo stadio. Ecco le sue parole.