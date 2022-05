LIVE Camila Giorgi-Putintseva 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: immediato break della kazaka (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bel rovescio vincente di Giorgi. 0-30 Brutto errore di dritto di Giorgi. 0-2 Lungo il rovescio di Giorgi e Putintseva tiene il servizio. 40-15 Dritto vincente della marchigiana. 40-0 Prima vincente della kazaka. 30-0 Nuovamente Putintseva ottiene il punto con la palla corta. 15-0 Altra palla corta vincente di Putintseva 0-1 break di Putintseva, che trova il punto con una bella palla corta. 40-A C’è una quarta palla break per Putintseva. 40-40 Se ne va anche la terza palla break. 30-40 Servizio vincente di Giorgi. 15-40 Giorgi annulla la ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Bel rovescio vincente di. 0-30 Brutto errore di dritto di. 0-2 Lungo il rovescio ditiene il servizio. 40-15 Dritto vincentemarchigiana. 40-0 Prima vincente. 30-0 Nuovamenteottiene il punto con la palla corta. 15-0 Altra palla corta vincente di0-1di, che trova il punto con una bella palla corta. 40-A C’è una quarta pallaper. 40-40 Se ne va anche la terza palla. 30-40 Servizio vincente di. 15-40annulla la ...

