L’interessante passaggio sulla Coordinated Vulnerabilty Disclosure presente nel piano di cybersecurity italiano (Di giovedì 26 maggio 2022) È una questione che, spesso, è stata evidenziata tra quelle più critiche mai affrontate dalla nostra pubblica amministrazione. E che, di conseguenza, ha avuto un riflesso anche sulla percezione del nostro Paese – per questo settore – a livello europeo. Stiamo parlando della divulgazione coordinata delle vulnerabilità su portali digitali pubblici, ma anche da parte di operatori privati. Nel piano nazionale della cybersicurezza che è stato presentato nelle ultime ore, è presente un passaggio molto interessante su questo aspetto, che – non a caso – è stato immediatamente individuato dai massimi esperti italiani del settore. Con una buona dose di fiducia. LEGGI ANCHE > I 623 milioni previsti dal governo per la strategia italiana di cybersicurezza Coordinated Vulnerabilty ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 maggio 2022) È una questione che, spesso, è stata evidenziata tra quelle più critiche mai affrontate dalla nostra pubblica amministrazione. E che, di conseguenza, ha avuto un riflesso anchepercezione del nostro Paese – per questo settore – a livello europeo. Stiamo parlando della divulgazione coordinata delle vulnerabilità su portali digitali pubblici, ma anche da parte di operatori privati. Nelnazionale della cybersicurezza che è stato presentato nelle ultime ore, èunmolto interessante su questo aspetto, che – non a caso – è stato immediatamente individuato dai massimi esperti italiani del settore. Con una buona dose di fiducia. LEGGI ANCHE > I 623 milioni previsti dal governo per la strategia italiana di cybersicurezza...

Advertising

Pautasso0Danilo : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - ananassobasso : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - zannazyu : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - Foy84 : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… - Frances47065366 : RT @gspazianitesta: 2/3 Dal passaggio successivo si evince che, per Cazzullo, la riforma del catasto consentirebbe di tassare di più i cont… -