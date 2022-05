L' eredità | eliminati Alessandro e Elia | ' Fra tre anni torno'

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 26 maggio 2022) Grande serata quella de L'del 26 maggio che ha regalato svago, cultura, risate e anche emozioni. Ci sono state due eliminazioni importanti. Due ormai ex campioni hanno perso la partita, uscendo di scena. Il primo ad essere eliminato è stato, colui che era quasi riuscito ad ottenere il 'bonus' delle sette Ghigliottine consecutive. L'ex concorrente si è scontrato con Francesca Romano e non è riuscito ad avere la meglio. L'altro ad essere eliminato è stato il giovane, ma prima di andare via il ragazzo ha fatto una dichiarazione carica di entusiasmo! L', il prof Andrea al Parolone: 'non ce la faccio più' Con il professore Andrea si ride sempre a L', soprattutto per i suoi interventi insieme a Flavio Insinna. Durante il suo turno al gioco dei Paroloni, il 30enne si è ...