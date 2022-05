La telefonata tra Draghi e Putin (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è concentrata soprattutto sul preoccupante blocco dei depositi di grano nei porti del Mar Nero, ma Putin ha negato di esserne responsabile Leggi su ilpost (Di giovedì 26 maggio 2022) Si è concentrata soprattutto sul preoccupante blocco dei depositi di grano nei porti del Mar Nero, maha negato di esserne responsabile

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Telefonata tra il premier italiano Mario Draghi e il presidente Vladimir Putin. Il leader russo ha confer… - GiovaQuez : Telefonata tra Putin e Draghi. Per il presidente russo Mosca sta facendo 'sforzi per garantire una navigazione sicu… - ilfoglio_it : Al momento le condizioni per avviare un negoziato tra Russia e Ucraina non ci sono. Onu, Ue, Osce stanno lavorando… - KUNTAKI17968108 : RT @doluccia16: Un'altra telefonata tra Putin e Draghi. Chissà se stavolta Draghi ci ha capito qualcosa! ???? - ugoarrigo : RT @GiovaQuez: Telefonata tra Putin e Draghi. Per il presidente russo Mosca sta facendo 'sforzi per garantire una navigazione sicura nel Ma… -