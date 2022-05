Il giornalista non serve più, è finito, un residuo novecentesco (Di giovedì 26 maggio 2022) Certo la propaganda l’hanno oliata bene. All’indomani della strage di Bucha tutti i putiniani coperti, mascherati dietro il dito delle loro domande capziose, a ripetere: è una messinscena. Proprio così ha diceva Capuozzo, diceva qualche bambozzo che va in Donbass al soldo di chi offre di più, dicevano i pacifisti pro invasore. Una balla, non c’è mai stata, sono cadaveri di frigorifero. Poi sono passati ad insinuare: se la sono fatta gli ucraini. Adesso che anche il New York Times, testata di sinistra, antitrumpiana, faziosa il giusto, ha mostrato il video dei condannati in fila, giustiziati come in un lager, tutti: e tu ti fidi del NYT? Ti fidi delle riprese, delle intercettazioni audio, dei satellitari, delle foto certificate, dei filmati? Ma no, tutte fake news, tutta propaganda. Invece le verità russe e cinesi, quelle sono indiscutibili. Sì, hanno fatto davvero un buon lavoro con la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022) Certo la propaganda l’hanno oliata bene. All’indomani della strage di Bucha tutti i putiniani coperti, mascherati dietro il dito delle loro domande capziose, a ripetere: è una messinscena. Proprio così ha diceva Capuozzo, diceva qualche bambozzo che va in Donbass al soldo di chi offre di più, dicevano i pacifisti pro invasore. Una balla, non c’è mai stata, sono cadaveri di frigorifero. Poi sono passati ad insinuare: se la sono fatta gli ucraini. Adesso che anche il New York Times, testata di sinistra, antitrumpiana, faziosa il giusto, ha mostrato il video dei condannati in fila, giustiziati come in un lager, tutti: e tu ti fidi del NYT? Ti fidi delle riprese, delle intercettazioni audio, dei satellitari, delle foto certificate, dei filmati? Ma no, tutte fake news, tutta propaganda. Invece le verità russe e cinesi, quelle sono indiscutibili. Sì, hanno fatto davvero un buon lavoro con la ...

