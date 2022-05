Green pass falsi, arrestata un medico: 'Certificati falsi a 1.400 persone'. 35 indagati (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra ottobre e dicembre dello scorso anno avrebbe predisposto oltre 1.400 false certificazioni Green pass base un medico arrestato questa mattina dalla guardia di finanza ad Asti. La professionista, ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 maggio 2022) Tra ottobre e dicembre dello scorso anno avrebbe predisposto oltre 1.400 false certificazionibase unarrestato questa mattina dalla guardia di finanza ad Asti. La professionista, ...

Advertising

borghi_claudio : @gianpiero85pf @boni_castellane Si costruiscono quando i tempi maturano. Sul green pass inizialmente non c'era nul… - fattoquotidiano : Nuovo sequestro ai danni di Pippo Franco e di altri 12 indagati. La Procura di Roma ha disposto il ritiro del Green… - IngratoA : RT @Emoisonline: SARÀ ACCADUTO SOLO IN SPAGNA? In Spagna oltre 2.200 celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditori… - SaraSenzacca : RT @gael99: Green Pass falsi, medico arrestato e altre 35 persone indagate. Rilasciavano certificati senza fare il tampone - Paola48277121 : RT @Emoisonline: SARÀ ACCADUTO SOLO IN SPAGNA? In Spagna oltre 2.200 celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditori… -