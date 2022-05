Grando | “A Ladispoli è necessaria una seconda ambulanza in servizio h24”

(Di giovedì 26 maggio 2022)– “Nell’imminenza della stagione estiva, che secondo le previsioni vedrà al’arrivo di decine di migliaia di villeggianti, l’amministrazione comunale ha ufficialmente chiesto all’Ares 118 di potenziare ildelle ambulanze in dotazione alla postazione di via Aurelia. È stato inoltre richiesto di valutare la proposta di rendere operative, senza soluzione di continuità, le ambulanze anche in inverno”. Con questa nota congiunta il Sindaco Alessandroe il Delegato alla Sicurezza Alessandro Lombardi hanno annunciato di aver segnalato all’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria la necessità di avere rapidamente due ambulanze operative 24 ore su 24 per garantire interventi tempestivi nella stagione estiva, quando il territorio diaumenterà considerevolmente la ...

