F1 GP Monaco 2022 | Leclerc | “Gara molto speciale | lotterò insieme a Sainz”

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 maggio 2022) “È semprecorrere qui. Ci sono due o tre GP come questo nell’arco della stagione, dove l’emozione è più grande. Sono le gare in Italia, dove ci sono tutti i nostri tifosi, ma anche quello a casa mia“. Charlesè pronto a scendere in pista, nella sua pista tra le strade della sua città. Il monegasco della Ferrari è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista del GP di. “Questaper me, è il GP che guardavo da quando ero bambino e quello che mi ha fatto sognare di diventare pilota. E ora eccomi a guidare per la Ferrari. Speriamo che questa volta vada meglio. Purtroppo non ho mai avuto fortuna qui. Per problemi o altre cose non abbiamo mai finito il GP. Però non cambia ...