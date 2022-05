Errori giudiziari: “L’offesa”, il libro che racconta la storia di una donna di Taranto Scritto dal suo avvocato (Di giovedì 26 maggio 2022) Di seguito il comunicato: Sognava una vita normale, si è ritrovata travolta da una tempesta giudiziaria che solo per un soffio non l’ha rovinata per sempre. Accusata da innocente di uno dei reati più orribili e infamanti che si possano immaginare: pedofilia. storia vera di un errore giudiziario clamoroso, frutto di sciatteria investigativa, false accuse, riconoscimenti fotografici sbagliati, inquirenti con il paraocchi. Esce il libro dell’avvocato Rosario Orlando, con il patrocinio dell’associazione Errorigiudiziari.com e la prefazione di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone. «Cosa devo fare per gridare al mondo intero questo scandaloso errore giudiziario che nessuno vuole ammettere? Devo forse ricorrere a gesti estremi, per attirare l’attenzione ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 maggio 2022) Di seguito il comunicato: Sognava una vita normale, si è ritrovata travolta da una tempestaa che solo per un soffio non l’ha rovinata per sempre. Accusata da innocente di uno dei reati più orribili e infamanti che si possano immaginare: pedofilia.vera di un erroreo clamoroso, frutto di sciatteria investigativa, false accuse, riconoscimenti fotografici sbagliati, inquirenti con il paraocchi. Esce ildell’Rosario Orlando, con il patrocinio dell’associazione.com e la prefazione di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone. «Cosa devo fare per gridare al mondo intero questo scandaloso erroreo che nessuno vuole ammettere? Devo forse ricorrere a gesti estremi, per attirare l’attenzione ...

