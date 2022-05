È morto Ciriaco De Mita | lo storico leader Dc aveva 94 anni

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 26 maggio 2022) NUSCO (AV) – ÈDe. L’ex presidente del consiglio e segretario della Dc è dededuto questa mattina alle 7 a Nusco, in provincia di Avellino, città di cui era sindaco. Lo ha reso noto il vice sindaco Walter Vigilante. De94. Eletto per la prima volta alla Camera nel L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Sassoli, Zingaretti: “Un grande Presidente profondamente europeista” Mattarella piange Valerio Onida: “Prezioso il suo impegno per le istituzioni” Alle 15 le comunicazioni di Conte al Senato: crisi day Joe Biden presidente, le reazioni della politica italiana Brunetta esulta per la rielezione di Mattarella: “Un successo per l’Italia” Per ...