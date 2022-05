Draghi: da Rabin lezione per pace, negoziato unica strada (Di giovedì 26 maggio 2022) "Nella nostra memoria collettiva, la figura di Yitzhak Rabin incarna la ricerca incessante della pace. La tregua raggiunta con l'Egitto negli anni '70, gli Accordi di Oslo del 1993 che gli valsero il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 26 maggio 2022) "Nella nostra memoria collettiva, la figura di Yitzhakincarna la ricerca incessante della. La tregua raggiunta con l'Egitto negli anni '70, gli Accordi di Oslo del 1993 che gli valsero il ...

Advertising

zazoomblog : Ucraina: Draghi negoziato unica via per risolvere controversie lezione Rabin attuale - #Ucraina: #Draghi… - ilmetropolitan : #Rabin. #Draghi: #Negoziato unico modo per risolvere #contrasti - TV7Benevento : Ucraina: Draghi, 'negoziato unica via per risolvere controversie, lezione Rabin attuale' - -