De Maggio | “Napoli fortissimo con questi tre nomi” | interviene Del Genio | “Sono in fase calante”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 maggio 2022) Valter Dea Radio Goal lancia iPjanic, Cavani e Bernardeschi per inpiù competitivo per lo scudetto. Secondo il giornalista contre giocatori ilfarebbe un “salto di qualità importante, sia in termini tecnici che dal punto di vista dell’esperienza. È gente abituata a vincere e che magari non ha paura se la giornata prima ha pareggiato con la Roma ed è in corsa scudetto. Secondo metredavvero molto importanti che farebbero al caso del“. Di Cavani, Pjanic e Bernardeschi ha parlato anche Delche analizzando laone con Deha detto: “Cavani l’ho seguito molto dato che giocava nel Manchester United. Secondo le voci che mi arrivano non è ...