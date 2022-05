Benevento-Paleari, strada in discesa: il riscatto e l’erede di Sirigu (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il fidanzamento tra il Benevento e Alberto Paleari si dovrebbe trasformare a breve in matrimonio. Non c’è ancora la data ufficiale per pronunciare il fatidico si, ma la strada è stata tracciata. La mancata promozione in serie A della Strega ha fatto saltare il riscatto obbligatorio del portiere, ma l’estate scorsa la società di via Santa Colomba si era riservata il diritto di riscatto in proprio favore. Opzione che verrà esercitata dal Benevento, versando nelle casse del Genoa all’incirca un milione di euro per trattenere all’ombra della Dormiente l’estremo difensore originario di Giussano. Salvo colpi di scena e indipendentemente da chi siederà sulla panchina giallorossa, a difendere la porta giallorossa il prossimo anno ci sarà ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Il fidanzamento tra ile Albertosi dovrebbe trasformare a breve in matrimonio. Non c’è ancora la data ufficiale per pronunciare il fatidico si, ma laè stata tracciata. La mancata promozione in serie A della Strega ha fatto saltare ilobbligatorio del portiere, ma l’estate scorsa la società di via Santa Colomba si era riservata il diritto diin proprio favore. Opzione che verrà esercitata dal, versando nelle casse del Genoa all’incirca un milione di euro per trattenere all’ombra della Dormiente l’estremo difensore originario di Giussano. Salvo colpi di scena e indipendentemente da chi siederà sulla panchina giallorossa, a difendere la porta giallorossa il prossimo anno ci sarà ...

Advertising

Max_Mogavero : Non solo Paleari, il #Benevento vuole tenersi anche Vogliacco e Calò: al via la trattativa con il #Genoa #serieb… - psb_original : Calciomercato Benevento - La porta è al sicuro. Manfredini ha prolungato, per Paleari il riscatto sembra cosa fatta… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Non solo Paleari: il Benevento prova a tenersi Vogliacco e Calò' - Max_Mogavero : Il #Benevento mette le mani su Alberto Paleari: un milione per riscattarne il cartellino dal #Genoa #serieb… - LecceCalcio : Benevento ancora in B, salta il riscatto automatico di Paleari. Lecce alla finestra - -