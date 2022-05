Barzagli | «La Juve riparte da Allegri Sulla Conference League…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 26 maggio 2022) Andreaha commentato la vittoria della Roma dellaLeague: «qualcuno scredita questa coppa, ma la Roma intanto ha vinto» Intervistato a margine del ventennale della Fondazione Niccolò Galli, Andreaha parlato della vittoria della Roma e anche di altro. Le sue dichiarazioni.LEAGUE – «Fondamentale che le italiane tornino a vincere in Europa, ieri ho gioito. Purtroppo qualcuno ha screditato questa coppa, ma la Roma intanto ha vinto un trofeo». SCUDETTO MILAN – «Se lo sono giocati fino alla fine, risultando i più bravi. Pensavamo non fossero favoriti ma sono quelli più cresciuti, Scudetto stra-meritato».NTUS – «Deve ripartire dae da qualche certezza in più». FIORENTINA – «Se la Fiorentina può fare come la Roma? Perché no? ...