Addio a Un Posto al Sole | dopo anni spunta la verità

Leggi su youmovies

(Di giovedì 26 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In molti si sono chiesti come mai una delle attrici più apprezzate ed uno dei personaggi più amati di Unalabbia abbandonato la soap opera. Lata fuori: ecco come sono andate le cose. Nel corso di tantiin cui è andato in onda lo spettacolo di Rai Tre,