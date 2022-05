Zelensky: «Le armi all’Ucraina miglior investimento per la pace». Kiev: 22 mila i morti a Mariupol – Il live blog (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel 91esimo giorno della guerra in Ucraina le forze russe continuano ad accerchiare le truppe di Kiev nelle città dell’est mentre il presidente Volodymyr Zelensky dice che Mosca sta cercando di distruggere il Donbass, dove sta concentrando i suoi attacchi. Intanto le mogli dei combattenti usciti dall’Azovstal dicono che c’è un accordo tra Russia e Ucraina che coinvolge anche la Croce Rossa e l’Onu per la loro incolumità. Mentre la Commissione Europea ha chiesto colloqui con Mosca per sbloccare l’export di grano dopo le foto che mostrano le navi russe che lo portano via da Sebastopoli. Intanto ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mosca sta deliberatamente rallentando la sua offensiva in Ucraina per consentire ai civili di evacuare. 7.00 – Le esplosioni a Zaporizhzhia Numerose esplosioni sono state udite questa mattina a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nel 91esimo giorno della guerra in Ucraina le forze russe continuano ad accerchiare le truppe dinelle città dell’est mentre il presidente Volodymyrdice che Mosca sta cercando di distruggere il Donbass, dove sta concentrando i suoi attacchi. Intanto le mogli dei combattenti usciti dall’Azovstal dicono che c’è un accordo tra Russia e Ucraina che coinvolge anche la Croce Rossa e l’Onu per la loro incolumità. Mentre la Commissione Europea ha chiesto colloqui con Mosca per sbloccare l’export di grano dopo le foto che mostrano le navi russe che lo portano via da Sebastopoli. Intanto ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che Mosca sta deliberatamente rallentando la sua offensiva in Ucraina per consentire ai civili di evacuare. 7.00 – Le esplosioni a Zaporizhzhia Numerose esplosioni sono state udite questa mattina a ...

Advertising

repubblica : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Zelensky: 'Armi sono investimento per stabilità nel mondo' - petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - GiovaQuez : Yulia Vityazeva: 'Zelensky deve smettere di sparare. Mandate armi che servono per uccidere le persone'. Ma perché c… - AgoraMagazLatin : Mosca, da oggi le navi straniere potranno lasciare Mariupol. Zelensky: 'Armi sono investimento per stabilità nel mo… - lifestyleblogit : Zelensky: 'Armi miglior investimento per stabilità nel mondo' - -