Viggo Mortensen al Festival di Cannes: 'La serie de Il signore degli anelli? Non vedo l'ora di vederla' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Viggo Mortensen porta in scena uno dei personaggi più disturbanti e ossessivi del Festival di Cannes 2022 . Merito di Crimes of the future, certo, firmato da David Cronenberg con cui torna sul set per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022)porta in scena uno dei personaggi più disturbanti e ossessivi deldi2022 . Merito di Crimes of the future, certo, firmato da David Cronenberg con cui torna sul set per ...

Advertising

WeCinema : 'Mi aspetto che a Cannes ci saranno persone che usciranno dalla sala durante i primi cinque minuti del film'. È qu… - leggoit : Viggo Mortensen al Festival di Cannes: 'La serie de Il signore degli anelli? Non vedo l'ora di vederla' - _vedocose : @Cr1st14nM3s14n0 Io voglio sapere se mi segue Viggo Mortensen. - IOdonna : Il regista di Videodrome ritorna a Cannes con un film in cui i corpi sviluppano nuovi organi e il sesso non è come… - GQitalia : Non tutti hanno gradito un film 'inquietantemente sexy' -