Vaiolo scimmie, Galli: “Vaccinazione non giustificata da dati” (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Un programma di Vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie? “Non credo che si debba arrivare a tanto, allo stato attuale dei fatti”. Lo ribadisce Massimo Galli, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. Interrogato sul tema dopo che anche la Francia ha annunciato una strategia di immunizzazione per contatti a rischio e sanitari, l’infettivologo spiega di voler “una volta tanto dare un messaggio ottimistico. Ma non sulla base delle mie semplici sensazioni, bensì considerando di che cosa stiamo parlando”. L’esperto ritiene che i rapporti tra benefici e costi dell’utilizzo di un vaccino anti-Vaiolo, “in questo momento e per questo virus, siano molto aleatori. Non da non tali da spingere per ora a una scelta di questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Un programma dicontro ildelle? “Non credo che si debba arrivare a tanto, allo stato attuale dei fatti”. Lo ribadisce Massimo, già direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24. Interrogato sul tema dopo che anche la Francia ha annunciato una strategia di immunizzazione per contatti a rischio e sanitari, l’infettivologo spiega di voler “una volta tanto dare un messaggio ottimistico. Ma non sulla base delle mie semplici sensazioni, bensì considerando di che cosa stiamo parlando”. L’esperto ritiene che i rapporti tra benefici e costi dell’utilizzo di un vaccino anti-, “in questo momento e per questo virus, siano molto aleatori. Non da non tali da spingere per ora a una scelta di questo ...

