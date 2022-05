Vaiolo delle scimmie, Galli: «Tutti i rapporti sessuali possono essere un mezzo di contagio» (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Probabilmente all’origine di questi casi di Vaiolo delle scimmie c’è un evento con un’ampia partecipazione, in un gruppo di persone che provenivano da diverse parti del mondo. E da lì l’infezione si è ulteriormente diffusa. Considerando che si tratta di una diffusione solo per contatto stretto, anche di tipo sessuale, è del tutto contingente che questa cosa si sia diffusa tra maschi che fanno sesso con maschi. Non è una preferenza del virus». A dirlo all’Adnkronos Salute è l’esperto Massimo Galli. Vaiolo delle scimmie, forse “nasce” alle Canarie «Si tratta», afferma, «di una situazione che si è creata casualmente, forse alle Canarie. I rapporti sessuali possono essere un mezzo di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Probabilmente all’origine di questi casi dic’è un evento con un’ampia partecipazione, in un gruppo di persone che provenivano da diverse parti del mondo. E da lì l’infezione si è ulteriormente diffusa. Considerando che si tratta di una diffusione solo per contatto stretto, anche di tipo sessuale, è del tutto contingente che questa cosa si sia diffusa tra maschi che fanno sesso con maschi. Non è una preferenza del virus». A dirlo all’Adnkronos Salute è l’esperto Massimo, forse “nasce” alle Canarie «Si tratta», afferma, «di una situazione che si è creata casualmente, forse alle Canarie. Iundi ...

