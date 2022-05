Una eclissi onirica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bella immagine dell'eclisse di Luna verificatasi 8 giorni fa e scarsamente visibile in Italia. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una bella immagine dell'eclisse di Luna verificatasi 8 giorni fa e scarsamente visibile in Italia.

Advertising

AstroSamantha : Abbiamo liberato l’accesso alle finestre di MRM2 per guardare l'eclissi e abbiamo scattato anche alcune foto della… - ASleeperCell : RT @Luzin___: A me piace così. Quando si annuvola all'improvviso. Tipo eclissi o eclisse se preferite. Come una normale e ineluttabile fine… - MARCOSIRI7 : RT @AstroSamantha: Abbiamo liberato l’accesso alle finestre di MRM2 per guardare l'eclissi e abbiamo scattato anche alcune foto della Stazi… - ioboh___ : RT @Iiliesrelief: ma quelle tre em@jj di merda che mi stanno a significare damiano anche lo spiritoso fai ti eclissi per mesi poi torni met… - Iiliesrelief : ma quelle tre em@jj di merda che mi stanno a significare damiano anche lo spiritoso fai ti eclissi per mesi poi tor… -