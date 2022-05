Traffico Roma del 25-05-2022 ore 18:00 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente sul Raccordo Anulare lunghe code lungo la carreggiata interna tra via di Boccea fino alla Cassia Veientana proseguendo rallentamenti ma per Traffico dalla Nomentana all’uscita per Roma Sud difficoltà anche in carreggiata esterna Ci sono code tra la Roma Fiumicino è la Tuscolana incidente poi sulla tangenziale est lunghe code tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file ma per Traffico in direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria proseguendo file anche alla galleria Giovanni XXIII la tangenziale è a viale della Pineta Sacchetti incidente sulla Salaria code altezza tangenziale est nelle due direzioni ed è ancora incidenti in città auto in fila su Viale pilsudski altezza Corso di Francia sul ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente sul Raccordo Anulare lunghe code lungo la carreggiata interna tra via di Boccea fino alla Cassia Veientana proseguendo rallentamenti ma perdalla Nomentana all’uscita perSud difficoltà anche in carreggiata esterna Ci sono code tra laFiumicino è la Tuscolana incidente poi sulla tangenziale est lunghe code tra Corso di Francia e la Salaria verso San Giovanni file ma perin direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria proseguendo file anche alla galleria Giovanni XXIII la tangenziale è a viale della Pineta Sacchetti incidente sulla Salaria code altezza tangenziale est nelle due direzioni ed è ancora incidenti in città auto in fila su Viale pilsudski altezza Corso di Francia sul ...

