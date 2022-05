Sky | Notizia ufficiale: si punta tutto su di lui, scommessa azzardata o vincente? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva in queste ore l’ufficialità da parte di Sky. Si sta per partire e si scommette su di lui, scelta vincente? Sky (logo screenshot + musicfanpage screenshot)La Notizia è ufficiale ed è tutto pronto. I vertici Sky puntano tutto su un volto nuovo, sarà la scelta vincente? Vediamo cosa sta accadendo in queste ultime ore. C’è grande fermento tra le fila di Sky per il nuovo palinsesto autunnale e sembra che ormai sia tutto deciso. I cambiamenti erano dietro l’angolo e il pubblico stava aspettando esclusivamente le notizie dalla fonte ufficiale. Arriva proprio in queste ore e scatena già molto entusiasmo unito a qualche perplessità. Stiamo parlando del mondo di XFactor, format collaudato di Sky giunto alla sua sedicesima edizione. Il ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 25 maggio 2022) Arriva in queste ore l’ufficialità da parte di Sky. Si sta per partire e si scommette su di lui, scelta? Sky (logo screenshot + musicfanpage screenshot)Laed èpronto. I vertici Skynosu un volto nuovo, sarà la scelta? Vediamo cosa sta accadendo in queste ultime ore. C’è grande fermento tra le fila di Sky per il nuovo palinsesto autunnale e sembra che ormai siadeciso. I cambiamenti erano dietro l’angolo e il pubblico stava aspettando esclusivamente le notizie dalla fonte. Arriva proprio in queste ore e scatena già molto entusiasmo unito a qualche perplessità. Stiamo parlando del mondo di XFactor, format collaudato di Sky giunto alla sua sedicesima edizione. Il ...

Advertising

FrancoLaratta : Dalle 13:00 sono in diretta su LaC TV per “Prima della notizia”. Oggi parliamo di scuola. Canale 11 DT e 820 Sky - EnricoFaraboll1 : Boris Boris...stai attento... (ANSA) - LONDRA, 25 MAG - Dopo mesi di attesa, il rapporto indipendente sullo scanda… - lavocedialba : Volley maschile A2, finale playoff: Reggio Emilia-Cuneo in diretta su Sky Sport - camila_healing : RT @lucacerchione: #Giuntoli era a Genova, ieri pomeriggio, quando a sorpresa il #Getafe ha accettato l’offerta del #Napoli: 12+2bonus. La… - MarekNapoli : RT @lucacerchione: #Giuntoli era a Genova, ieri pomeriggio, quando a sorpresa il #Getafe ha accettato l’offerta del #Napoli: 12+2bonus. La… -